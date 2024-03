Alstom Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

Bei Alstom gab es in den letzten Wochen eine deutliche positive Veränderung im Sentiment und Buzz. Dies zeigt sich darin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven Themen gezeigt hat. In Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es ebenfalls eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen. Insgesamt erhält Alstom daher in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse wurde festgestellt, dass die Alstom-Aktie im längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage eine deutliche Abweichung von -31,31 Prozent aufweist, weshalb sie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs jedoch darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit wird Alstom auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alstom liegt im Vergleich zu Werten aus der Branche "Maschinen" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index zeigt an, dass Alstom weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Somit erhält das Wertpapier in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Alstom in verschiedenen Bereichen unterschiedliche Bewertungen erhält, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.