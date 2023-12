Alstom Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

Die Analyse von Alstom hinsichtlich Sentiment und Buzz zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität hat in letzter Zeit deutlich abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Jedoch hat sich die Rate der Stimmungsänderung positiv entwickelt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Einstufung.

Im Bereich Fundamentalanalyse hat Alstom ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 33, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Alstom-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Tage ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Alstom eine "Neutral"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine positive Differenz aufweist.

Insgesamt zeigt die umfassende Analyse gemischte Ergebnisse, die auf eine "Neutral"-Bewertung hindeuten.