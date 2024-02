Alstom Aktie: War das schon alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

Alstom: Aktuelle Bewertung und Analyse

Die Dividendenrendite von Alstom liegt derzeit bei 0,79 Prozent, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent liegt. Aufgrund dieser nicht allzu großen Differenz wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite börsentäglich schwankt und sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Alstom ist ein wichtiger Stimmungsindikator. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen veröffentlicht, jedoch hat sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen vor allem mit negativen Themen rund um Alstom beschäftigt. Insgesamt wird daher eine "Neutral"-Bewertung ausgelöst, basierend auf weiteren Studien und Untersuchungen, die auf eine überwiegend negative Stimmung hinweisen.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie ermöglichen. In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Alstom festgestellt, weshalb die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat leicht abgenommen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Alstom-Aktie von 11,96 EUR einen Abstand von -39,96 Prozent zum GD200 (19,92 EUR) auf, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen zeigt, liegt bei 11,7 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Alstom-Aktie als "Neutral" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis schlechte Bewertung für die Aktie von Alstom, basierend auf verschiedenen Indikatoren und Analysen.