Alstom Aktie: Viel Lärm um nichts!

Der Aktienkurs von Alstom im Vergleich zu anderen Unternehmen des gleichen Sektors, in diesem Fall der Industrie, zeigt eine Rendite von -15,28 Prozent in den letzten 12 Monaten, was mehr als 15 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 0 Prozent erzielt hat, liegt Alstom mit 15,28 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie von Alstom ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Alstom-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Für Alstom liegt der RSI7 bei 40,95 Punkten und der RSI25 bei 61,93 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von Alstom mit 11,645 EUR 47 Prozent unter dem GD200 (21,97 EUR) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 12,45 EUR auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Alstom als "Schlecht" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.