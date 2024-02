Alstom Aktie: So nicht zu erwarten!

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Alstom liegt bei 7,27, was auf eine überverkaufte Situation hinweist, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 51, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für Alstom in den letzten vier Wochen festgestellt werden, weshalb die Aktie als "Schlecht" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich leicht reduziert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt gemischte Meinungen, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen wurden jedoch vermehrt negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt. Analytische Untersuchungen zeigen zudem, dass überwiegend "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividende weist Alstom mit einer Dividendenrendite von 0,79 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt auf, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Gesamtbewertung für die Alstom-Aktie basierend auf dem RSI, Sentiment und Buzz in den sozialen Medien, Anleger-Sentiment und der Dividendenrendite.