Alstom Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Die technische Analyse der Alstom-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 19,41 EUR liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 11,53 EUR weicht somit um -40,6 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 11,62 EUR, was einer Abweichung von nur -0,77 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Anleger diskutierten hauptsächlich positive Themen an acht Tagen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Alstom diskutiert. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit "Gut". Statistische Auswertungen basierend auf historischen Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Es gab 2 "Schlecht"-Signale (bei 0 "Gut"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Fundamental betrachtet hat die Alstom-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 33,97, was auf den ersten Blick als preisgünstig erscheint. Der genaue Abstand zum durchschnittlichen KGV der Branche "Maschinen" beträgt aktuell 0 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite der Alstom-Aktie mit -15,28 Prozent um mehr als 15 Prozent darunter. Die "Maschinen"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 0 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Alstom mit 15,28 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.