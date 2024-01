Alstom Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

In den letzten zwei Wochen wurde Alstom von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Zusätzlich wurden überwiegend positive Themen im Zusammenhang mit Alstom angesprochen. Insgesamt kann die Stimmung der Anleger als "Gut" eingestuft werden. Allerdings wurden auch 8 negative Signale identifiziert, weshalb die Empfehlung der Redaktion als "Schlecht" eingestuft wird.

Aus technischer Sicht zeigt der aktuelle Kurs von 11,36 EUR bei Alstom eine Abweichung von -43,82 Prozent vom GD200 (20,22 EUR), was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 11,81 EUR, was einem Abstand von -3,81 Prozent entspricht und daher als "Neutral"-Signal eingestuft wird. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Dividendenrendite von Alstom beträgt derzeit 0,79 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent in der Maschinenbranche liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Alstom eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Maschinen"-Branche hat Alstom in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,28 Prozent erzielt, während der Durchschnitt in dieser Branche bei 0 Prozent lag. Auch im Vergleich zum gesamten "Industrie"-Sektor liegt Alstom mit -15,28 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.