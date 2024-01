Alstom Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

Die technische Analyse der Alstom-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Der 50- und 200-Tage-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 20,64 EUR, was einer Abweichung von -44,57 Prozent entspricht. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 12,12 EUR, was einer Abweichung von -5,61 Prozent entspricht. Auch auf dieser Basis erhält die Alstom-Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Alstom eingestellt waren. Es gab insgesamt 13 positive und ein negatives Feedback. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen der vergangenen ein bis zwei Tage waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Alstom daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben die Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Alstom von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenpolitik liegt Alstom mit einer Dividendenrendite von 0,79 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Die "Maschinen"-Branche hat einen Wert von 0, was zu einer Differenz von +0,79 Prozent zur Alstom-Aktie führt. Auf Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Alstom-Aktie als neutral einzustufen ist. Der RSI7, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben Tage misst, liegt bei 42,42, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25, der die Bewegungen der letzten 25 Tage misst, liegt bei 51,54 und bedingt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.