Alstom Aktie: Lieber beobachten als handeln

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Kursbewegungen von Alstom-Aktien innerhalb von 7 Tagen und zeigt, dass die Situation als neutral eingestuft wird, da der RSI bei 60,13 liegt. Eine ähnliche Einschätzung ergibt sich auch aus dem RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und einen Wert von 50 für Alstom zeigt. Auch hier wird die Situation als neutral bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien erhält Alstom ebenfalls eine neutrale Bewertung, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 33,97 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Alstom im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor eine Rendite von -15,28 Prozent verzeichnet, was mehr als 15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einem negativen Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt hingegen eine positive Stimmung gegenüber Alstom. In den letzten zwei Wochen überwogen die positiven Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führte.

Insgesamt erhält Alstom also ein neutrales bis negatives Rating basierend auf verschiedenen Kriterien, darunter der RSI, fundamentale Bewertungen und Branchenvergleiche, obwohl das Anleger-Sentiment positiv ausfällt.