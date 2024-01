Alstom Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

Der Aktienkurs von Alstom hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,28 Prozent erzielt, was 15,28 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Maschinen" beträgt 0 Prozent, und Alstom liegt aktuell 15,28 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurde Alstom von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene wird daher als "Neutral" eingestuft, und die Redaktion hat 8 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt.

Die Dividendenrendite von Alstom liegt bei 0,79 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alstom liegt bei einem Wert von 33, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt in der Branche "Maschinen" liegt. Somit wird die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.