Alstom Aktie: Keine Panik!

Die technische Analyse der Alstom-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 18,72 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 12,34 EUR liegt damit deutlich darunter, mit einem Unterschied von -34,08 Prozent, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderer Wert. Der Schlusskurs von 11,69 EUR liegt über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Insgesamt wird die Alstom-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Alstom-Aktie liegt bei 24,29, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 39,23 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung als "Gut" auf diesem Niveau.

Im Branchenvergleich hat die Alstom-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,28 Prozent erzielt, was 15,28 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 0 Prozent, und Alstom liegt aktuell 15,28 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine positive Differenz von +0,79 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Maschinen". Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Alstom eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.