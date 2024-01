Alstom Aktie: Keine Angst!

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben Alstom auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem haben Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Alstom angesprochen. Basierend auf dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Die Analyse wurde auch durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt. Dabei ergibt sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Schlecht" Bewertung. Insgesamt wird Alstom hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Alstom-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 20,77 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs (11,8 EUR) weicht somit um -43,19 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alstom bei einem Wert von 33, was bedeutet, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Alstom in den sozialen Medien. Die Aktie erhält deshalb eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde über Alstom mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.