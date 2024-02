Alstom Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

Die Aktie von Alstom wird anhand verschiedener Faktoren bewertet. Die Diskussionsintensität im Netz hat in den vergangenen Monaten nur wenig Aktivität gezeigt, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ebenfalls ein "Schlecht"-Wert. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 19,23 EUR, während der Kurs der Aktie bei 11,44 EUR liegt, was einer Abweichung von -40,51 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 11,62 EUR, was einer Abweichung von -1,55 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alstom bei 33, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Maschinen" auf ähnlichem Niveau liegt und zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Alstom-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Dadurch erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für die Alstom-Aktie aufgrund der verschiedenen analysierten Faktoren.