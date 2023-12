Alstom Aktie: Grund zur Freude?

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

Alstom-Aktie erhält neutrale Bewertung

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alstom liegt derzeit bei 33,97, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Maschinenbranche weist einen Wert von 0 auf. Somit erhält die Aktie eine neutrale Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es im letzten Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsintensität deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie weniger Aufmerksamkeit erhalten hat als zuvor, was zu einer negativen Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs von 11,645 EUR einen Abstand von -47 Prozent zum GD200 (21,97 EUR) aufweist, was als negatives Signal gewertet wird. Auch der GD50 zeigt mit einem Kurs von 12,45 EUR ein schlechtes Signal mit einem Abstand von -6,47 Prozent. Zusammen ergibt sich somit eine negative Bewertung des Aktienkurses.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) liegt auf 7- und 25-Tage-Basis bei 40,95 bzw. 61,93, was darauf hindeutet, dass die Alstom-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine neutrale Bewertung in diesem Abschnitt.

Sollten Alstom Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Alstom jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Alstom-Analyse.

Alstom: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...