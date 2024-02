Alstom Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

Die Diskussionen über Alstom in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen überwogen die positiven Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft. Zwei Handelssignale ergaben ein gemischtes Bild von 0 positiven und 2 negativen Signalen, was letztendlich zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Anlegerstimmung die Aktie von Alstom als "Neutral" angemessen bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Alstom derzeit als "Schlecht" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 19,23 EUR, während der Kurs der Aktie bei 11,44 EUR um -40,51 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 11,62 EUR entspricht einer Abweichung von -1,55 Prozent, wodurch die Aktie als "Neutral"-Wert eingestuft wird. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Alstom mit -15,28 Prozent mehr als 15 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 0 Prozent verzeichnet, liegt Alstom mit 15,28 Prozent deutlich darunter. Daher wird die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Investoren, die aktuell in die Aktie von Alstom investieren, können bei einer Dividendenrendite von 0,79 % gegenüber dem Branchendurchschnitt einen Mehrertrag in Höhe von 0,79 Prozentpunkten erzielen. Die Dividenden des Unternehmens fallen nur leicht höher aus, was zu einer Bewertung "Neutral" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.