Alstom Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Der Aktienkurs von Alstom lag im vergangenen Jahr mit einer Rendite von -15,28 Prozent deutlich unter dem durchschnittlichen Wert der Industriebranche, der bei 0 Prozent lag. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie. Auch im Vergleich zur Maschinenbranche liegt die Rendite von Alstom mit 15,28 Prozent deutlich darunter.

In Bezug auf die Dividende weist Alstom derzeit eine Dividendenrendite von 0,79 Prozent auf, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Daher erhält die Alstom-Aktie in dieser Kategorie eine neutrale Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Alstom liegt bei 47,87 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt mit einem Wert von 43,68 im neutralen Bereich. Daher erhält Alstom in Bezug auf den RSI ebenfalls eine neutrale Bewertung.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität über Alstom zugenommen hat, was positiv zu bewerten ist. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung negativ tendiert, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Einschätzung für die Alstom-Aktie basierend auf den genannten Kriterien.