Alstom Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Stimmung der Anleger bezüglich Alstom war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. An drei Tagen gab es jedoch positive Diskussionen, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt. Laut automatischer Analyse standen jedoch vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund. Daher erhält Alstom insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Aus einer technischen Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Durchschnitt von 18,65 EUR für den Schlusskurs der Alstom-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 12,085 EUR, was einem Unterschied von -35,2 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 11,69 EUR wird analysiert, und da der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe liegt, erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis. Somit wird Alstom insgesamt für die einfache Charttechnik als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Alstom nur leicht höhere Dividenden aus als der durchschnittliche Wert in der Maschinenbranche. Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen werden. Der RSI für Alstom beträgt 45,33, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 45,64, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" für die Alstom-Aktie.