Alstom Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Alstom Aktien: Analyse von Sentiment, Anlegerverhalten und Fundamentaldaten

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung werden bei Alstom über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. In letzter Zeit hat die Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz gezeigt, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch kaum Änderungen erfahren, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Alstom in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Alstom wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An zehn Tagen dominierten positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es jedoch vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Alstom auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Alstom beträgt das aktuelle KGV 33. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Maschinen" haben im Durchschnitt ein KGV von 0. Alstom ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält in dieser Kategorie daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Alstom mit einer Rendite von -15,28 Prozent mehr als 15 Prozent darunter. Die "Maschinen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 0 Prozent. Auch hier liegt Alstom mit 15,28 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.