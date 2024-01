Alstom Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alstom liegt derzeit bei 33,97, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieses Wertes erhält die Aktie auf der Grundlage von fundamentalen Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI7 derzeit bei 82,07 liegt, was darauf hindeutet, dass Alstom überkauft ist. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt hingegen bei 50,26, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Alstom bei 20,52 EUR, während der aktuelle Kurs bei 11,315 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -44,86 Prozent und einer entsprechenden "Schlecht"-Bewertung. Der GD50 der letzten 50 Tage steht bei 12,02 EUR, was einer Abweichung von -5,87 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtbewertung von "Schlecht" in der technischen Analyse.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität bei Alstom durchschnittlich ist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Alstom.

