Alstom Aktie: Alles kein Problem!

Die französische Firma Alstom verzeichnet eine Dividendenrendite von 0,79 Prozent, was nur geringfügig über dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine neutrale Bewertung. Die Dividendenrendite wird anhand der Dividende im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs berechnet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich neutral bewertet. Jedoch wurde eine leichte Reduzierung der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer schlechten Bewertung in diesem Bereich führt.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei positive Themen an sechs Tagen und negative Themen an acht Tagen dominierten. Auch statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Dies führt zu einer insgesamt schlechten Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alstom beläuft sich auf 33, während vergleichbare Unternehmen in der Maschinenbranche im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentaler Sicht ist Alstom daher weder unterbewertet noch überbewertet, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt.

