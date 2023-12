Also Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Also wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 26,19 Punkten, was darauf hinweist, dass Also überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weniger starke Schwankungen im Vergleich. Auf dieser Basis ist Also weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Also-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich in den vergangenen Wochen wenig verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb hier ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für Also vorliegt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An einem Tag war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zehn Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Also. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Also 22, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" als unterbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.