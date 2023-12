Also Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Der Aktienkurs des Unternehmens Also wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im IT-Sektor um 42,52 Prozent übertroffen. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" verzeichnet eine mittlere Rendite von 16,12 Prozent, wobei Also mit 26,39 Prozent weit darüber liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Also. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da die Diskussionen weder übermäßig positiv noch negativ waren.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Also-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 205,32 CHF lag, während der letzte Schlusskurs bei 244 CHF lag, was einer Abweichung von +18,84 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe am Durchschnitt liegt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Also ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22,31 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dadurch wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält auf fundamentalen Basis ein "Gut"-Rating.