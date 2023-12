Also Aktie: Reine Nervensache!

Mit einer Dividendenrendite von 1,91 Prozent liegt die Aktie von Also nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2 Prozent in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Daher wird die Aktie im Vergleich als neutrales Investment betrachtet und von der Redaktion mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von 42,52 Prozent, was 23,13 Prozent über dem Durchschnitt (19,39 Prozent) im Sektor "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 16,23 Prozent. Also liegt aktuell 26,29 Prozent über diesem Wert, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Anhand trendfolgender Indikatoren wird deutlich, dass die Also-Aktie im längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage eine deutliche Überperformance aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs im kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen nicht festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit einem "Neutral"-Rating bewertet.