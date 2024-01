Also Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktienkurse kann nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung beurteilt werden. Nach einer Analyse der Analysten waren die Kommentare und Ergebnisse in den sozialen Medien zu der Firma Also neutral. In den letzten Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien hauptsächlich neutrale Themen in Bezug auf Also diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite der Aktie von Also mit 1,91 % unter dem Branchendurchschnitt für elektronische Geräte und Komponenten. Dies bedeutet, dass Anleger einen geringeren Ertrag von 0,43 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielen können. Die Ausschüttungspolitik des Unternehmens wird daher als "Neutral" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Also liegt mit 22,31 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies bedeutet, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstiger erscheint. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie daher auf der Basis fundamentaler Kriterien als "günstig" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Also führt bei einem Niveau von 53,13 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 44,54 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Neutral".