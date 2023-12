Also Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die Aktie von Also wurde kürzlich einer umfassenden Analyse unterzogen, um ihre Entwicklung genauer zu betrachten. Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage betrachtet, der aktuell bei 208,55 CHF liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 254,5 CHF, was einem Unterschied von +22,03 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wurde die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage, der bei 242,52 CHF liegt, ergibt sich eine ähnliche Bewertung von +4,94 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Also ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22,31 auf, was 40 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut".

Die Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet ergab eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf die Diskussionen über die Aktie. Dadurch erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Neutral" im langfristigen Stimmungsbild.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Also eine Dividendenrendite von 1,91 Prozent auf, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,3 Prozent liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz führt dies zu einer Bewertung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich somit für die Aktie von Also in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating, während die fundamentale Analyse ebenfalls zu einer positiven Einschätzung führt. Das langfristige Stimmungsbild und die Dividendenrendite führen hingegen zu einer "Neutral"-Bewertung.

