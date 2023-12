Alset EHome International Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Stimmung der Anleger bezüglich Alset in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen ergab, dass in den Diskussionen in letzter Zeit hauptsächlich negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer neutralen Gesamteinschätzung führte.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, liegt bei Alset bei 86,67 und wird daher als "überkauft" eingestuft. Der RSI25, der die Bewegungen der letzten 25 Tage berücksichtigt, deutet ebenfalls auf eine negative Einschätzung hin, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Alset bei 1,45 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,81 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -44,14 Prozent und zum GD50 von -33,06 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab und die Diskussionsintensität unverändert blieb. Daher erhält die Alset-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.