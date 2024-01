Alset EHome International Aktie: Grund zur Sorge?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Alset ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Alset ergibt sich ein neutraler Ratingwert sowohl für den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage (30,3 Punkte) als auch für den etwas langfristigeren RSI auf 25-Tage-Basis (53,89 Punkte).

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Alset in den sozialen Medien in den letzten Wochen. Daher erhält die Aktie eine neutrale Bewertung in diesem Bereich.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Alset bei 1,41 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 1,05 USD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in Bezug auf den GD200, wobei der Abstand bei -25,53 Prozent liegt. Auch in Bezug auf den GD50 der letzten 50 Tage erhält die Aktie eine negative Bewertung mit einem Abstand von -5,41 Prozent.

Insgesamt ergibt sich daher eine negative Gesamtbewertung für die Aktie von Alset.