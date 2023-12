Alset Capital Acquisition löst Jubelsturm aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Alset Capital Acquisition Corp":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI-Wert für Alset Capital Acquisition beträgt 6,25, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 40, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieses Bildes als "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Alset Capital Acquisition bei 10,8 USD liegt, was einer Entfernung von +6,19 Prozent vom GD200 (10,17 USD) entspricht. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 10,59 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs auf Basis des Durchschnitts aus 50 und 200 Tagen als "Gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie werden auch berücksichtigt. Die Anzahl der Beiträge sowie die Veränderung der Stimmung im Internet ergeben ein insgesamt gutes langfristiges Bild. Die Beitragsanzahl zeigt starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch kaum vorhanden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie basierend auf dem langfristigen Stimmungsbild eine "Gut"-Note.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Alset Capital Acquisition überwiegend negativ diskutiert. Allerdings zeigen sich in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt positive Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers als "Neutral" bewertet.