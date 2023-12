Alset Capital Acquisition Aktie: Das ist ein Hammer

Weitere Suchergebnisse zu "Alset Capital Acquisition Corp":

In den letzten Wochen gab es bei Alset Capital Acquisition keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Die Bewertung dieses Kriteriums wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt bekommt Alset Capital Acquisition daher eine "Schlecht"-Bewertung für diese Stufe.

Die Anleger-Stimmung bei Alset Capital Acquisition in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die vergangenen Äußerungen und Meinungen deuten auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Die Berechnung ergibt somit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um einzuschätzen, ob ein Titel über- oder unterbewertet ist. Der RSI7 liegt bei 62,5 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 48,3 ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Der aktuelle Kurs von 10,6 USD liegt mit +4,33 Prozent Entfernung vom GD200 (10,16 USD) im neutralen Bereich. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 10,58 USD auf, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Zusammenfassend wird der Kurs der Alset Capital Acquisition-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.