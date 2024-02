Alset Capital Acquisition Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Alset Capital Acquisition Corp":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hwh-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 83 erreicht, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 64,69, was darauf hindeutet, dass Hwh weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich also nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Hwh.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Meinungen rund um Hwh überwiegend positiv sind. In den Kommentaren wurde überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Aus technischer Sicht erhält die Hwh-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der aktuelle Kurs (0,94 USD) einen deutlichen Abweichung von -89,18 Prozent zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 8,69 USD aufweist. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) (4,41 USD) liegt mit -78,68 Prozent unter dem letzten Schlusskurs und erhält daher eine "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte eine positive Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies wird mit "Gut" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder Veränderung der Anzahl der Beiträge erhält Hwh eine "Neutral"-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Hwh für diese Stufe daher ein "Gut".