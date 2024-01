Alseres Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Für Alseres wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Alseres-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen derzeit bei 0,01 USD liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,01 USD) zeigt eine geringe Abweichung, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Alseres von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "Neutral".

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien für Alseres in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweisen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Insgesamt wird die Aktie von Alseres in den verschiedenen Analysen und Bewertungen als "Neutral" eingestuft.