Alsea Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die technische Analyse der Alsea Sab De Cv-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 55,83 MXN lag, während der aktuelle Kurs bei 63,27 MXN liegt, was einer Abweichung von +13,33 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt aktuell 61,36 MXN, was eine Abweichung von +3,11 Prozent vom aktuellen Kurs bedeutet und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Alsea Sab De Cv-Aktie einen Wert für den RSI7 von 32,02, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie einen Wert für den RSI25 von 40,9, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Dies führt zu einem Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen rund um die Alsea Sab De Cv-Aktie gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum war kaum vorhanden, was zu einem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Aktie von Alsea Sab De Cv in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen hervorgerufen hat. Zudem wurden in den vergangenen Tagen insbesondere die positiven Themen rund um Alsea Sab De Cv diskutiert. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.