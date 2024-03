Alsea Aktie: Hammer Entwicklung!

Die Analyse von Sentiment und Buzz spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. Dabei werden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Bei Alsea Sab De Cv sind interessante Ausprägungen zu beobachten. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Alsea Sab De Cv-Aktie liegt bei 62,44 MXN, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 82,42 MXN liegt (+32 Prozent Abweichung). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 67,98 MXN, auch hier liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+21,24 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Alsea Sab De Cv auf Basis trendfolgender Indikatoren somit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Alsea Sab De Cv eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,95 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 2,95 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Alsea Sab De Cv weist ein KGV von 21,71 auf, was deutlich günstiger ist als das Mittel in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" und somit unterbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 47,51, was einen Abstand von 54 Prozent zum KGV von Alsea Sab De Cv bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.