Als Erster auf der Piste und Kinder fahren im Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau gratis Ski

Alpbachtal / Wildschönau (ots) -Die Highlights im Spätwinter: Beim „First Line Skiing“ wird Skifahren vor den regulären Pistenöffnungszeiten angeboten. Zu Ostern fahren Kinder dann gratis Ski.Die Ski-Saison geht langsam dem Ende zu. Doch bevor die Pisten am 16. April schließen, bietet das Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau seinen Gästen noch einige unvergessliche Highlights im Frühjahr an.Als Erster auf die SkipisteFrühaufsteher können das einzigartige Erlebnis des "First Line Skiing" am Wiedersberger Horn in Alpbach genießen. Mit der ersten Gondel um 7 Uhr morgens setzt man seine Schwünge als erster in den frisch gespurten Schnee. Die Pistenbullys haben noch kurz zuvor die Abfahrten perfekt vorbereitet und die Landschaft liegt in sanftem Morgenlicht. Das „First Line Skiing“ ist ein unvergessliches Erlebnis, das jeden Samstag bis zum Saisonende angeboten wird.Kinder fahren zu Ostern kostenlos SkiDas Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau ist ein beliebtes Ziel für Familien. Von 18. März bis 16. April 2023 fahren alle Kinder (ab dem Jahrgang 2007 und jünger) kostenlos Ski, wenn ein Elternteil mindestens einen 3-Tagesskipass kauft. Die Kinder können in den neun Kinderskischulen schnell Fortschritte machen und Freundschaft mit Schnee und Ski knüpfen. Zwischendurch laden die Berghütten mit ihren großen Sonnenterassen zum Entspannen und Genießen ein. Und wer einen beeindruckenden 360°-Rundumblick über die Gipfel der Tiroler Berge erleben will, der schnallt seine Skier vor dem neuen Aussichtsturm ab. „Top of Alpbachtal“ heißt das neue Aushängeschild im Skigebiet, das am besten über die neu gebaute Hornbahn 2000 ist. Die Bergstation bietet einzigartige Aussichten auf dem höchsten Punkt im Skigebiet.Tiroler Charme vom Tal bis zum GipfelNeben dem Skivergnügen bietet das Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau auch abseits der Pisten zahlreiche Möglichkeiten für einen gelungenen Urlaub. Die beiden Regionen Wildschönau und Alpbachtal beeindrucken mit ihrem Tiroler Charme vom Tal bis zum Gipfel. Vor allem die urigen Dörfer und Holzhäuser verleihen den Orten ihren besonderen Reiz.Pressekontakt:Alpbacher Bergbahn GmbH & Co. KG | Lisa Ainberger, MATel.: +43 5336 5233 641 | lisa.ainberger@skijuwel.comOriginal-Content von: Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau, übermittelt durch news aktuell