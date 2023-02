Als Bäckerei stark durch die Krise: Aramaz Digital GmbH bietet kostenloses Webinar für Bäckereibetriebe an

Bielefeld (ots) -Die Aramaz Digital GmbH, eine Recruiting-Agentur mit Fokus auf dem Bäckereihandwerk, wird am 14. Februar 2023 um 11 Uhr ein kostenfreies Webinar zum Thema "Als Bäckerei stark durch die Krise! Die Management-Offensive gegen Kostendruck und Erlös-Verlust" veranstalten. Die Schulung richtet sich an alle Geschäftsführer und Personalverantwortlichen von Bäckereibetrieben, die lernen möchten, wie sie die vorhandenen Ressourcen in Krisenzeiten so effizient wie möglich einsetzen. Eine vorherige Anmeldung ist obligatorisch. Das Webinar wird weder aufgezeichnet noch wiederholt.Veranstalter Eyüp Aramaz: "Bäckereien sind aktuell besonders von den gestiegenen Kosten für Energie und Rohstoffe betroffen, die der Krieg in der Ukraine ausgelöst hat. Selbst alteingesessene Bäckereibetriebe spüren den Druck. Vielerorts werden einschneidende Maßnahmen wie höhere Preise oder verkürzte Öffnungszeiten ergriffen, um den aktuellen Entwicklungen etwas entgegenzusetzen. Dennoch weichen immer mehr Menschen auf Discounter aus, um Geld zu sparen. Für uns ist klar: In Krisenzeiten ist es wichtiger denn je, konventionelle Konzepte abzulegen und neue Wege einzuschlagen. Ich freue mich darauf, den Teilnehmern im Rahmen unseres Webinars einen wichtigen Einblick geben zu können, um diese Herausforderungen zu meistern."Das Webinar wird sich vor allem auf die Aramaz-Methoden fokussieren, die schon zahlreichen Bäckereibetrieben dabei geholfen haben, ihre Reichweite und Omnipräsenz in der Region zu vergrößern. Die Teilnehmer erfahren, wie sie sich durch effiziente Werbemaßnahmen von ihrer Konkurrenz absetzen und die Produktivität ihrer Mitarbeiter durch geeignete Schulungssysteme erhöhen können. Sie lernen außerdem, mit wenig Aufwand ihren Umsatz zu erhöhen und gute Mitarbeiter langfristig an sich zu binden.Neben dem Veranstalter Eyüp Aramaz wird auch der Diplom-Betriebswirt Elmar Vogt auftreten, der das Bäckereihandwerk wie seine eigene Westentasche kennt. Seit 2001 unterstützt er kleine und mittlere Unternehmen als Unternehmensberater bei der Unternehmensführung. Ein Schwerpunkt liegt dabei im Coaching von Bäckereien. Elmar Vogts langjährige Erfahrung und weitreichende Expertise macht deutlich: Um erfolgreich aus der Krise hervorzugehen, müssen Bäckereien jetzt möglichst schnell die richtigen Hebel in Bewegung setzen. Welche Maßnahmen dazu erforderlich sind, präsentiert der Diplom-Betriebswirt im kostenlosen Webinar der Aramaz Digital GmbH."Wer auch in Krisenzeiten die Oberhand behalten möchte, muss frühzeitig Strategien und Maßnahmen entwickeln, um nicht hinter der Konkurrenz zurückzubleiben. In unserem Webinar geben wir einen Einblick, wie genau das gelingt. Ich freue mich dabei besonders auf die Impulse, die die Teilnehmer erhalten werden, um sie anschließend in ihrem Bäckereibetrieb umzusetzen", sagt Eyüp Aramaz.Eine Anmeldung zum Webinar ist unter https://www.aramaz-digital.de/baeckerwebinar/ möglich.Pressekontakt:Aramaz Digital GmbHhttps://www.aramaz-digital.de/Geschäftsführer: Eyüp AramazE-Mail: presse@aramaz-digital.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Aramaz Digital GmbH, übermittelt durch news aktuell