Alps Electric Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Weitere Suchergebnisse zu "Alps Electric":

In den letzten vier Wochen gab es keine bedeutenden Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von Alps Alpine. Aus diesem Grund wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Der Relative Strength Index (RSI) der Alps Alpine liegt bei 65,08, was bedeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher erhält die Aktie eine Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 71, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einem "Schlecht"-Rating führt. In den vergangenen 12 Monaten erzielte Alps Alpine eine Performance von -27,37 Prozent, was einer Underperformance von -50,02 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite 47,84 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt. Die technische Analyse zeigt, dass die Alps Alpine-Aktie sowohl im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch des letzten 50 Handelstage unterdurchschnittlich abschneidet, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.