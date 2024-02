Alps Electric Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weit verbreitetes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI für Alps Alpine liegt derzeit bei 42,86, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 68,43 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin.

In Bezug auf die Dividende liegt Alps Alpine mit 3,21 % leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,62 % für Elektronische Geräte und Komponenten. Die Differenz von 0,59 Prozentpunkten führt zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich.

Das Sentiment und der Buzz rund um Alps Alpine haben sich in den letzten Wochen nicht deutlich verändert. Es gab keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen in den sozialen Medien, was zu einer neutralen Bewertung durch die Redaktion führt. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie gibt Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Alps Alpine in etwa so viel diskutiert wie üblich, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Alps Alpine von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Auch die Themen rund um den Wert waren größtenteils negativ. Auf dieser Grundlage wird die Anleger-Stimmung als "schlecht" eingestuft, was insgesamt zu einer negativen Bewertung führt.