Alps Electric Aktie: Was noch aussteht!

Die Analysten von Alps Alpine haben kürzlich die Stimmung rund um die Aktie auf sozialen Plattformen untersucht. Dabei stellten sie fest, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Bewertungen negativ ausfiel. Auch in den Diskussionen der letzten zwei Tage wurden hauptsächlich negative Themen über Alps Alpine aufgegriffen. Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde die Aktie für diese Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Bei der Untersuchung von Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Änderungen in den letzten vier Wochen festgestellt werden. Daher erhielt die Aktie auch in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde verzeichnet.

In der technischen Analyse wurde festgestellt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 1192,46 JPY verläuft. Der Aktienkurs selbst lag bei 1228,5 JPY, was einem Abstand von +3,02 Prozent entspricht. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Differenz von +1,83 Prozent, was ebenfalls als "Neutral"-Signal interpretiert wird.

In fundamentalen Kriterien wurde das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie untersucht. Mit einem Wert von 337,92 liegt das KGV von Alps Alpine deutlich über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 41. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV wurde die Aktie als "teuer" eingestuft und erhielt daher in fundamentalen Kriterien ein "Schlecht".

Die Schlussfolgerung der Analyse ist daher, dass Alps Alpine aktuell in Bezug auf die Stimmung, Veränderungen in der Stimmungslage und technische Analyse als "Neutral" eingestuft werden muss.