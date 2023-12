Alps Electric Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Analyse des Sentiments und des Buzz: zeigt, dass es in letzter Zeit keine signifikante Veränderung der Anlegerstimmung gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Bezüglich der Diskussionsintensität ergibt sich, dass das Unternehmen Alps Alpine im vergangenen Monat eine durchschnittliche Beachtung erhalten hat, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

In Bezug auf die Dividende weist Alps Alpine derzeit eine Dividendenrendite von 3,3 Prozent auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,73 Prozent liegt. Basierend auf diesem Ergebnis wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von der Redaktion neutral bewertet.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, da an zwei Tagen negative Diskussionen dominierten. Die Anleger zeigten sich größtenteils neutral an insgesamt zwei Tagen. In Bezug auf das Unternehmen Alps Alpine wurde verstärkt negativ diskutiert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Auf fundamentaler Ebene wird Alps Alpine im Vergleich zum Branchendurchschnitt als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 337,92, was einen deutlichen Abstand von 715 Prozent zum Branchen-KGV von 41,46 bedeutet. Aus fundamentaler Sicht wird daher eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen.