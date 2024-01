Alps Electric Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Weitere Suchergebnisse zu "Alps Electric":

Das Anleger-Sentiment in Bezug auf Alps Alpine war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Das Stimmungsbarometer zeigte an vier Tagen eine negative Richtung und auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In fundamentalen Kennzahlen betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alps Alpine derzeit bei 337,92, was 721 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 41. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie überbewertet ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Alps Alpine in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen wurde.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Alps Alpine derzeit bei 1192,07 JPY liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 1246 JPY erreicht hat. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Insgesamt wird daher die Aktie von Alps Alpine aufgrund des Anleger-Sentiments, der fundamentalen Kennzahlen, der Internet-Kommunikation und der technischen Analyse mit einer Gesamtbewertung von "Neutral" eingestuft.