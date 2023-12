Alps Electric Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Weitere Suchergebnisse zu "Alps Electric":

Die Anlegerstimmung gegenüber Alps Alpine war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab wenig bis keine positiven Themen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Alps Alpine daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

Auch auf fundamentaler Ebene zeigt sich eine eher negative Bewertung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt aktuell bei 337,92, was 713 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, weshalb sie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Alps Alpine nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Elektronische Geräte und Komponenten. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien kann die Stimmung gegenüber Aktien verstärken oder sogar umkehren. In Bezug auf die Diskussionintensität bei Alps Alpine wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls kaum verändert, was zu einem insgesamt "Neutral" Stimmungsbild führt.