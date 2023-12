Alps Electric Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die technische Analyse der Alps Alpine-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 1187,42 JPY verläuft. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 1213 JPY, was einem Abstand von +2,15 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 1211,84 JPY, was einer Differenz von +0,1 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinstufung der Aktie als "Neutral" basierend auf beiden Zeiträumen.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Alps Alpine nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Elektronische Geräte und Komponenten, mit einer Differenz von 0,57 Prozentpunkten (3,3 % gegenüber 2,73 %). Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert, war in Bezug auf Alps Alpine in den letzten zwei Wochen eher neutral. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer aktuellen "Neutral"-Einschätzung der Aktie basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer führt.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Alps Alpine-Aktie mit -1,66 Prozent mehr als 16 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie". Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" verzeichnete eine mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten von 18,33 Prozent, wobei Alps Alpine mit 19,99 Prozent deutlich darunter lag. Daher wird die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.