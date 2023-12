Alps Electric Aktie: Jetzt wird es spannend!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alps Alpine liegt bei einem Wert von 337, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 41,9 für "Elektronische Geräte und Komponenten" überdurchschnittlich hoch ist. Nach fundamentalen Kriterien ist die Aktie daher überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt negativ. In den letzten zwei Wochen standen besonders negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Die Dividendenrendite von Alps Alpine liegt bei 3,3 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2 Prozent liegt. Daher wird die Aktie als neutrales Investment eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit neutral ist. Sowohl der GD200 (1189,87 JPY) als auch der GD50 (1188,3 JPY) weisen eine Abweichung von etwa 4 Prozent auf, was insgesamt zu einer Bewertung als "Neutral" führt.