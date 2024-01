Alps Electric Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was sich auch in der Gesamtanalyse widerspiegelt. Das Anleger-Sentiment wird daher als neutral eingestuft, da das Stimmungsbarometer an vier Tagen in die negative Richtung zeigte und Anleger verstärkt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Alps Alpine diskutierten.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alps Alpine mit einem Wert von 346,11 deutlich höher ist als der Branchendurchschnitt von 41,34, was einer Überbewertung um 737 Prozent entspricht. Aus diesem Grund wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Alps Alpine liegt bei 25,29, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Für den RSI25 ergibt sich eine Einstufung als "Neutral" mit einem Wert von 52,99 für den Zeitraum von 25 Tagen.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Alps Alpine in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,39 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 21,77 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -15,39 Prozent im Vergleich zur Branche. Im Sektorvergleich lag die Rendite von Alps Alpine um 12,03 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Informationstechnologie"-Sektors. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.