Alps Electric Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Die Aktie von Alps Alpine weist derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 337,92 auf, was über dem Branchendurchschnitt von 41,35 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht überbewertet ist. Daher erhält sie eine "Schlecht"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf Dividenden schüttet Alps Alpine nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Elektronischen Geräte und Komponenten, mit einer Differenz von 0,57 Prozentpunkten (3,3 % gegenüber 2,73 %). Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Alps Alpine mit -1,66 Prozent mehr als 16 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Elektronische Geräte und Komponenten-Branche weist hingegen eine mittlere Rendite von 18,33 Prozent in den vergangenen 12 Monaten auf. Auch hier liegt Alps Alpine mit 19,99 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Alps Alpine als "Neutral" eingestuft, da der 7-Tage-RSI bei 51,71 Punkten liegt und der 25-Tage-RSI bei 49,81 Punkten. Somit erhält die Aktie für den RSI ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt weist die Aktie von Alps Alpine laut Analyse "Neutral" Bewertungen in verschiedenen Kategorien auf, was auf eine eher durchschnittliche Performance hinweist.