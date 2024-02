Alps Electric Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Weitere Suchergebnisse zu "Alps Electric":

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Alps Alpine ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Alps Alpine-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 49,03, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 66,02, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Alps Alpine schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Elektronische Geräte und Komponenten auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,21 % aus, was 0,62 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,59 % entspricht. Der mögliche Mehrgewinn ist somit nur leicht höher und führt zur Einstufung "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Alps Alpine beträgt das aktuelle KGV 353, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt ein KGV von 31 haben. Alps Alpine ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Alps Alpine konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Neutral". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Alps Alpine auf dieser Stufe daher eine "Neutral"-Rating.