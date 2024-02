Alps Electric Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Alps Electric":

Die Stimmung unter den Anlegern im Hinblick auf die Aktien von Alps Alpine war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien basiert, zeigte an einem Tag ein deutlich negatives Bild, ohne dabei positive Diskussionen zu verzeichnen. An einem weiteren Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Alps Alpine wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dies führte zu dem Schluss, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufwies, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und daher eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Veränderungen, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich damit für Alps Alpine in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Alps Alpine derzeit bei 1186,43 JPY. Da der Aktienkurs selbst bei 1021 JPY aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -13,94 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt eine Differenz von -15,57 Prozent, was ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Schlecht".

In Bezug auf die fundamentalen Daten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alps Alpine aktuell 353,75 und liegt damit 964 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektronische Geräte und Komponenten) von 33. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.