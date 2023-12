Alpine Immune Sciences Aktie: Ein wahrer Champion!

Die Alpine Immune Sciences-Aktie wird aus charttechnischer Sicht positiv bewertet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 19,92 USD, was einem Anstieg um 74,74 Prozent im Vergleich zum Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage von 11,4 USD entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 14,26 USD liegt der Schlusskurs über diesem Durchschnitt, was zu einer positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt mit einem Wert von 37,86 eine neutrale Einschätzung für die Alpine Immune Sciences-Aktie. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, weist mit einem Wert von 24,41 ebenfalls auf eine positive Einschätzung hin. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis des RSI.

Das Anleger-Sentiment zeigt in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Diskussionen rund um die Alpine Immune Sciences-Aktie. Das Stimmungsbarometer zeigt an zehn Tagen grün und an insgesamt vier Tagen neutral an. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Die Analyse der Internet-Kommunikation deutet darauf hin, dass sich die Stimmung für Alpine Immune Sciences in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Grundlage. Ebenso wird die Diskussionsstärke in den sozialen Medien als neutral bewertet.

Insgesamt wird die Alpine Immune Sciences-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen mit einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht und einer neutralen bis positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments bewertet.