Alpine Immune Sciences Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Alpine Immune Sciences war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, wobei an sieben Tagen positive Themen dominierten. Allerdings hat sich die Stimmung in den letzten ein bis zwei Tagen zu negativen Themen verschoben, was zu einer heutigen Einschätzung als "Neutral" führt. Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt bei 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,47 Prozentpunkten, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Alpine Immune Sciences liegt bei 49,35, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 29,35, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut" basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Alpine Immune Sciences-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 11,57 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 19 USD liegt, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (14,81 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt wird die Alpine Immune Sciences-Aktie daher mit einem "Gut"-Rating versehen, basierend auf der einfachen Charttechnik.