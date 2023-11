Alpine Immune Sciences Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Sentiment und Buzz: Bei der Bewertung einer Aktie spielt auch die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet eine wichtige Rolle. Dabei betrachten wir sowohl die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, als auch die Rate der Stimmungsänderung. Bei der Analyse von Alpine Immune Sciences zeigten sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Alpine Immune Sciences heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 15,14 Punkten, was darauf hindeutet, dass Alpine Immune Sciences überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 37,47, was bedeutet, dass Alpine Immune Sciences hier weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Neutral" eingestuft. Zusammen erhält das Alpine Immune Sciences-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Alpine Immune Sciences liegt mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Biotechnologie"-Branche hat einen Wert von 2,52, wodurch sich eine Differenz von -2,52 Prozent zur Alpine Immune Sciences-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Für die Alpine Immune Sciences-Aktie beträgt der 200-Tages-Durchschnitt aktuell 10,35 USD. Der letzte Schlusskurs liegt damit deutlich darüber (+40,48 Prozent Abweichung im Vergleich), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 11,63 USD, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+25,02 Prozent Abweichung). Die Alpine Immune Sciences-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating bedacht. In Summe wird Alpine Immune Sciences auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.